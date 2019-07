Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Föderaalreservi raport tõstis järsu intressikärpe tõenäosust

USA Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles USA Kongressi Esindajatekoja ees esinedes, et arvestades erinevaid riskitegureid, mis võivad mõjuda USA majanduskasvule pärssivalt, on Föderaalreserv valmis tegema vajalikke samme, et säilitada USA kümnendipikkune majanduskasv, vahendab Reuters.

Föderaalreserv avaldas oma poolaastaaruande, mida Föderaalreservi juht Jerome Powell esitles täna USA Kongressi Esindajatekoja finantsteenuste komitee liikmetele.