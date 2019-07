Mõrvar kodulaenu ei saa, aga üksikvanem – palun väga!

Pole üllatav, et kriminaalsele teele sattunud isikutele ja hasartmänguritele ei anna soliidsed pangad laenu. Laenu ei saa ka inimesed, kelle pangakonto väljavõttest paistab välja vilets finantskäitumine, kiirlaenud ja muud veidrused. Aga kuidas pangale meeldida ja olla võimalikult laenukõlbulik?

Marko Kiisa: "99 protsenti tehingutest toimub ilma kliendiga füüsiliselt kohtumata. Info jookseb kokku kõikidest avalikest allikatest ja pangakonto väljavõttest." Foto: Liis Treimann

Laenutaotluste analüüsil kasutatud meetodid ja kõik mitteavalikud andmeallikad maksevõime hindamiseks (credit scoring) on pankade jaoks suurel määral ärisaladus. Kui pank avalikustaks oma meetodid, siis oleks teoreetiliselt sulidel võimalik oma andmeid võimalikult laenukõlbulikuks timmida, et pangalt suur summa välja petta. Kuid on palju avalikke andmeallikaid ja üldteada asjaolusid, mida pangad laenuotsuse tegemisel arvesse võtavad.