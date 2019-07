Tulemuste hooaja lävel on investorite pilgud suunatud pankadele

USA suurpangad avaldavad järgmisel nädalal teise kvartali majandustulemused. Foto: REUTERS FILE PHOTO

Madalad intressimäärad ning nõrk kauplemismaht on analüütikute prognoosid USA suurimate pankade teise kvartali tulemuste osas allapoole toonud, kuid investorid soovivad siiski pangaaktsiates sees olla, kirjutab Reuters tulemuste eelvaates.

Järgmise nädala esmaspäeval ja teisipäeval avavad ettevõtete teise kvartali tulemuste hooaja Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group ja Wells Fargo & Co. Kolmapäeval avaldab tulemused Bank of America ning neljapäeval Morgan Stanley.