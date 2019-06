Föderaalreserv surub pangad põlvili

Ootus, et USA Föderaalreserv langetab lähiajal intressimäärasid, on pannud investorid põgenema pankade aktsiatest, mis on intressimääradele kõige tundlikumad.

Föderaalreservi juht Jerome Powell Foto: EPA

Mai algusest, mil tekkis kartus, et intressimäärasid võidakse tõepoolest langetada, on pankade aktsiaid järgivasse KBW indeksisse kuuluvad Bank of America, Silicon Valley Banki ja Bank of New York Melloni aktsia langenud 7 protsenti või rohkem. KBW indeks ise kaupleb 5,4 protsenti madalamal kui kuu tagasi, kirjutab Financial Times.