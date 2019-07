New Yorgi aktsiabörsi hoone Wall Streetil. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Börs: intressimäärade kärpe ootuses tõusis turg uue rekordini

USA aktsiaindeksid sulgusid reedel rekordtasemetel, kui Föderaalreservilt oodatakse kuu lõpus intressikärbet ning investorid ootavad huviga järgmisel nädalal algavat tulemuste hooaega, kirjutab Reuters.

Nädala keskel toimunud Föderaalreservi poolaastaaruannet Kongressi ees tutvustades, sõnas Föderaalreservi esimees Powell, et USA majanduskasv on riski all, arvestades pettumust valmistanud tehaste aktiivsust, madalat inflatsiooni ning kestvat kaubandussõda ning see tähendab, et keskpank on valmis „tegutsema sobival viisil.“