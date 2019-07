Ameerika võimud hakkasid uurima internetihiidude äripraktikat

Ameerika justiitsministeerium teatas laialdasest uurimisest juhtivate internetiplatvormide äris, mille käigus püütakse välja selgitada, kas platvormid takistavad konkurentsi ning kahjustavad tarbijaid.

Agentuur hakkab enda sõnul uurima, kuidas platvormid enda tugeva turupositsiooni saavutasid ning kas nad on tegutsenud viisil, mis on vähendanud konkurentsi, takistanud innovatsiooni või mingil teisel moel tarbijaid kahjustanud, kirjutab Financial Times.