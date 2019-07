UPSi kaubalennuk Bangkoki lennuväljal. Foto: EPA/BARBARA WALTON

UPSi aktsia rallib kiire kullerteenuse toel

USA kullerifirma United Parcel Service’i (UPS) aktsia on kolmapäeval ligi 9% plussis, kui firma teatas oodatust tublisti parematest kvartalitulemustest. Klientide poolt on hästi vastu võetud uus teenus, mis toob tarned kohale juba järgmisel päeval, vahendab Reuters.

UPSi aktsia on pool tundi enne börsi sulgemist 8,9% plussis, 114,6 dollari peal, kui maailma suurim pakiveofirma kordas ka oma 2019. aasta finantsprognoosi ning ütles, et on konkurentidelt võtmas USA õhuveoteenuse turuosa.