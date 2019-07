Föderaalreserv kärpis intressimäärasid esimest korda alates 2008. aastast

Föderaalreservi esimees Jerome Powell teatab täna baasintressimäära kärpest. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

USA keskpanga rolli täitev Föderaalreserv teatas täna, et kärbib intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. Tegemist on esimese intressikärpega viimase 10 aasta jooksul ning 2015. aastal alanud intressitõstmise tsükli lõpuga.

Uus Föderaalreservi baasintressimäära vahemik on 2,00 – 2,25% . Samuti otsustas Föderaalreserv ennetähtaegselt lõpetada oma bilansimahu koomaletõmbamise, mida tuntakse kvantitatiivse kitsendamise termini all. Varasemalt oli Föderaalreserv teada andnud, et seda hakatakse tegema alles kahe kuu pärast.