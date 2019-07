Mida toob tänane Föderaalreservi otsus aktsiaturule?

Föderaalreservi juht Jerome Powell teeb täna kell 21 teatavaks intressimäärade otsuse. Foto: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Täna kell 21 Eesti aja järgi tuleb USA-st Föderaalreservi otsus intressimäärade kohta. Turgu valdab ootus, et intressimäärasid langetatakse esimest korda viimase kümne aasta jooksul. Kuid mis on ajalooliselt sellel päeva juhtunud ja mõnda aega pärast seda?

Praegu on Föderaalreservi baasintressimäär 2,5% ning turgudel oodatakse, et seda kärbitakse 0,25 protsendipunkti võrra 2,25% peale. CNBC toob välja, et ajaloo põhjal võime arvata, et aktsiad näevad selle järgselt mõõdukat lühiajalist taganttõuget.