Buffett hoiab aktsiatest eemale ja istub raha otsas

Berkshire Hathaway asutaja Warren Buffett naudib ettevõttele kuuluva Dairy Queeni jäätist. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma kuulsaim investor Warren Buffett ei näe praegu põhjust osta rekordiliselt kalleid aktsiaid - tema investeerimisfirma Berkshire Hathaway müüs eelmises kvartalis 1 miljardi dollari võrra rohkem kui ostis.

See on ettevõtte jaoks suurim müügilaine alates 2017. aasta lõpust. Buffett oli veel eelmisel aastal pigem aktiivne ostja, näiteks mullu kolmandas kvartalis ostis tema firma väärtpabereid 13 miljardi dollari väärtuses. Lisaks pole Berkshire Hathaway tükk aega midagi omandanud ja on tagasi tõmmanud ka ettevõtte enda aktsiate tagasiostmisega. Tulemuseks on see, et Warren Buffett istub rahas – ettevõttel on kontol 122 miljardit dollarit, vahendas Bloomberg värskeid kvartalitulemusi.