Maailma rikkaimad kaotasid ühe päevaga 117 miljardit

Bloombergi edetabeli järgi kaotas Bill Gates netoväärtusest 2 miljardit dollarit. Foto: AFP/Scanpix

Esmaspäevases Ameerika turulanguses kaotasid 500 maailma jõukaimat inimest 2,1% enda varandusest, kirjutab Bloomberg.

21 Bloombergi miljardäride indeksis olnud inimest kaotasid vähemalt 1 miljardit dollarit esmaspäeval, mil turud Ameerika-Hiina kaubandussõjale reageerisid. Enim langes Amazoni looja Jeff Bezose netoväärtus, sest ettevõtte aktsiaid tabas suur langus. Ühtlasi on ta viimasel ajal enda Amazoni osalust vähendanud. Kuid sellegipoolest on tegu jätkuvalt maailma rikkaima inimesega, kelle netoväärtus on 110 miljardit dollarit.