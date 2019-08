Negatiivne intress võib jõuda Põhjala pankade hoiustajateni

Skandinaavia pangad, mis kannatavad negatiivsete intressimäärade käes, kaaluvad selle edasikandmist hoiustajatele.

Sampo Groupi juht Kari Stadigh usub, et inimestelt võiks deposiitide pangas hoidmise eest raha küsida küll. Foto: Lehtikuva

Siiani on Skandinaavia pangad vältinud negatiivsete intressimäärade ülekandmist hoiustajatele, kuna on kartnud ühiskonna vastuseisu. Raha on teenitud rohkem varahaldusega seotud tegevustest, mitte enam raha hoidmise pealt nagu varem. Nüüd plaanivad pangad negatiivse intressimäära ülekandmist hoiustajatele, vahendab Bloomberg.