Kaupleja New Yorgi aktsiabörsil Föderaalreservi intressilangetamise päeval 31. juulil 2019. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Ümberpöördunud intressikõver tõstab esile majanduse jahtumise riski

Esimest korda viimase 12 aasta jooksul läks USA valitsuse 2-aastase tähtajaga võlakirja intress allapoole 10-aastase tähtajaga võlakirja omast. Tegemist on esimese sellelaadse olukorraga alates 2007. aastast, vahendab Reuters.

Juba käesoleval talvel hakati rääkima ümberpöördunud intressikõverast, mis on viimase 50 aasta jooksul üldjuhul ennustanud majanduse jahtumist. Reuters toob välja, et võlakirjainvestorid on USA Föderaalreserviga võrreldes palju pessimistlikumalt meelestatud USA edasise majanduskasvu osas.