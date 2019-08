General Electric sattus tõsiste finantsaruandluse süüdistuste alla. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

General Electricu aktsia langeb seoses kahtlustega ettevõtte finantside osas

General Electricu aktsia langes neljapäeval üle 10%, kui pettusi uuriv Harry Markopolos avaldas raporti, kus toob välja, et GE peidab endas tõsiseid finantsprobleeme, kirjutab Reuters.

175-leheküljelises aruandes süüdistas Markopolos General Electricut, et firma peidab 38,1 miljardi dollari ulatuses potentsiaalset kahjumit ning kinnitas, et ettevõtte rahaline olukord on palju halvem, kui firma oli välja toonud.