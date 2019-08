Pankroti äärel olnud Ibeeria riigid maksavad nüüd olematut intressi

Portugali 10aastaste võlakirjade tootlus on langenud praktiliselt nulli. Foto: Shutterstock

Vähem kui kümme aastat tagasi soovisid investorid saada Hispaania ja Portugali võla pealt ülisuurt intressi. Riike ähvardas pankrot ja euroala tulevik oli küsimärgi all. Nüüd on investorite oodatud tootlus aga nullilähedane, kirjutab Bloomberg.

Riigivõlakirjade hinnad on viimasel ajal terves maailmas kiiresti tõusnud. See on viinud Pürenee poolsaare riikide 10aastaste võlakirjade tootluse rekordmadalale. Negatiivset tootlust teenivate võlakirjade maht on maailmas kasvanud 16 triljoni dollarini ning investorid otsivad meeleheitlikult positiivset tootlust. Olgugi et selleks tuleb investeerida euroala riskantsematesse riikidesse.