Itaalia peaminister astus tagasi

Itaalia peaminister Giuseppe Conte. Foto: EPA

Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas, et astub ametist tagasi. Tegemist on osaga poliitilisest kriisist, mis võib lõpuks viia uute valimisteni. Ühtlasi pani see Euroopa aktsiaturud langema, vahendab CNBC.

Conte on olnud viimasel ajal surve all, sest riigi üks asepeaministritest – Matteo Salvini – kutsus üles korraldama erakorralisi valimisi. Salvini ütles, et praegune koalitsioonivalitsus ei tööta ning Conte ei peaks ametis jätkama.