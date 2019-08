Turgudel oodatakse languspäeva

Aasia börs oli hommikul miinuses, kerget langust oodatakse ka Euroopas.

Nafta Foto: Brendan McDermid, Reuters/Scanpix

Peale eilset tõusupäeva börsidel olid Aasia turud languses ja kerget kukkumist oodatakse ka Euroopa börsidel. Aasia Dow langes 0,6%. Enim oli surve all Hongkongi Hang Sengi indeks, mida rõhuvad juba mitmendat kuud kestvad protestid. Turgude languse peapõhjust näeb Bloomberg kolmapäeva õhtul avaldatud USA föderaalreservi protokollis, mis näitas, et keskpankurid on intressimäärade langetamise osas eri meelt. Nüüd oodatakse homset föderaalreservi juhi Jerome Powelli kõnet Jackson Hole´s, millest loodetakse leida uusi vihjeid intressimäärade saatuse kohta.