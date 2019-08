Üürikinnisvara võlud ja valud – puuküürnik tuleb niikuinii

Kaspar Kissa mõistis ligi viis aastat tagasi 26aastaselt Tallinna elama tulles kiirelt, et üüri maksmine on surnud hobuse kinnitagumine. Mõttekam on maksta iseendale kuuluva korteri laenu. Ja miks mitte sealt veelgi kaugemale minna ja kinnisvaraportfelli näol oma pensionipõlv kindlustada?

Kirg elukondliku kinnisvara vastu ja aktiivne tegutsemine viis sinna, et praeguseks on investoril Tartus ja Tallinnas ühtekokku 19 korterit ja 1 üürimaja. Üüritulu laekub kokku 50 üürilise käest. Kaspar Kissa Tartus Jaama tänaval üürimajaks kohandatud villa ees. Foto: Mari Luud

Äripäev uuris temalt, kuidas ta nii kaugele on jõudnud, milliseid nippe on tal jagada teistele ja mida hakata peale puuküürnikuga.