Investeerimisvead, mis söövad sinu tootluse

Investori kehvas tootluses pole sageli süüdi mitte väliskeskkond, poliitikud või keskpangad, vaid turgudele raha paigutaja enda käitumise vead, leidis Tallinna Tehnikaülikooli finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi „Aruka investori taskuraamatu“ esitlusel.

Ta tõi näite, et turu keskmist tootlust pakkuvad indeksifondid põlatakse tihti ära seetõttu, et turgude keskmise tootlusega leppimine on psühholoogiliselt keeruline. „Investor kipub mõtlema, et mina olen ju osalenud koolitustel, lugenud mitmeid raamatuid ja panustanud tuhandeid tunde aega täiendamisse, kuidas ma siis ikka keskpärase tootlusegaga lepin – olen piisavalt tark küll, et turu tootlust ületada,“ rääkis Liivamägi.