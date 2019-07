Riskivabalt 20 protsenti aastas

Kõik lihtne on tihtipeale geniaalne – just nii leiab indeksifondide isa John C. Bogle. Ja tal on õigus, ka Eestis on igaühel võimalus lihtsa vaevaga kindlustada endale 20protsendiline aastatootlus ja võimendada seeläbi oma investeeringuid.

LHV pakutav Indeks Pluss on praegu ainus Eestist leitav ja indekseid järgiv kolmanda pensionisamba fond. Foto: Liis Treimann

Ja sellele lisandub veel börsiindeksite keskmine. Nii uskumatuna, kui see ka ei kõlaks, garanteerib õigesti talitades need numbrid investorile Eesti riik. Seda juhul, kui investeerida oma varanatuke kolmandasse indekseid järgivasse pensionisambasse.