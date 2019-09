Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Börs: tugev nädal lõpetati tagasihoidliku tõusuga

Aktsiaturud reedel veidi tõusid, kui USA tööjõutururaport andis vastandlikke signaale ning Hiina keskpank lõdvendas rahapoliitikat.

Ühelt poolt loodi vähem töökohti, kui eelnevatel kuudel, kuid keskmise tunnipalga korralik tõus näitab, et inimestel on raha, mida tarbimiseks kulutada, mis peaks majanduskasvu mõõdukal plusspoolel hoidma. Samas oodatakse, et Föderaalreserv võiks ka käesoleval kuul intressimäärasid kärpida, sest mitmed majandusnäitajad viitavad majanduskasvu aeglustumise riskile.