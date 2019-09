Elliott Management Corporationi asutaja ja president Paul Singer. Foto: REUTERS/Mike Blake

Elliott Management kutsub USA telekomihiidu oma äristrateegiat üle vaatama

Aktiivne fondihaldur Elliott Management avalikustas esmaspäeval 3,2 miljardi dollari suuruse osaluse USA telekomi- ja meediafirmas AT&T ning ärgitas firmat lõpetama ettevõtete ülevõtmise tuuri ja keskenduma oma äritegevuse parandamisele.

Tegemist on ühe suurima ettevõttega, mida aktivistist investor on sihtmärgiks seadnud, sest AT&T turuväärtus on 270 miljardit dollarit, vahendab Reuters. USA president Donald Trump jõudis juba sellist liigutust kiita, olles ise sage AT&T omanduses oleva CNNi kriitik.