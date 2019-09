Shiller: 2020. aasta majanduslanguse tõenäosus väiksem kui 50%

Yale’i ülikooli professor Robert Shiller. Foto: BRENDAN MCDERMID, Reuters/Scanpix

Nobeli majanduspreemia võitnud Robert Shiller usub, et majandussurutise tõenäosus USAs on järgmisel aastal väiksem kui 50 protsenti, vahendab Financial News.

Yale’i ülikooli professor ütles, et majanduslangus peaks lõpuks kohale jõudma, aga 2020. aastal ei pruugi see alata ning midagi kindlat ei saa väita. “Seda, kas see tuleb järgmisel aastal, me ei tea,” nentis ta.