Kalendrilised anomaaliad aitavad aktsiainvestoril tootlust kasvatada

Kes tahaks osta teatud aktsiat maikuu alguses ja müüa seda maikuu lõpul strateegia alusel, mille viimase 20 aasta keskmine ajalooline tootlus sellel kalendrikuul on olnud 10%, jättes sealjuures tähelepanuta fundamentaalnäitajad ja ka tehnilise analüüsi näitajad?

Kalendriliste anomaaliate strateegiad on tõhusad niikaua, kuni neid hakkab kasutama kriitiline mass kauplejaid. Foto: West Coast Surfer

Tundub kõhedust tekitav ja väga riskantne, ometi leidub investoreid ja kauplejaid, kes sellise strateegia järgi edukalt tegutsevad. Kalendrianomaaliatest on lausa teaduslikke uurimistöid tehtud. Klassikaliseks tööks selles valdkonnas on Donald Keimi Chicago ülikoolis kaitstud magistritöö, milles ta analüüsis väikeaktsiate edu jaanuarikuus. Seda tuntakse jaanuariefekti nimetuse all.