Trump lükkas tariife edasi

USA president Donald Trump Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump otsustas, et lükkab Hiina kaupade tariifitõusu kahe nädala võrra edasi, kirjutab Financial Times.

Varem 1. oktoobril kehtima hakkama pidanud lisamaks lükkus seega nüüd edasi 15. oktoobrile. Trump säutsus eile Twitteris, et lisamaksu edasilükkumise põhjus on selles, et 1. oktoober kattub Hiina Rahvavabariigi asutamise 70. aastapäevaga.