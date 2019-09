Londoni börs lükkas tagasi Hongkongi 37 miljardi suuruse ülevõtupakkumise

Londoni börs. Foto: Reuters/Scanpix

Londoni börs (LSE) lükkas tagasi Hongkongi 37 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumise, sest tegemist oleks poliitiliselt riskantse sammuga ning pakkumine oli samuti liiga madala hinnaga, vahendab CNN Money.

Selge sõnumiga avalduses ütles LSE juhatus, et loobub Hongkongi börsi (HKEX) pakkumisest. Juhatus lisas, et “edsisi kõnelusi pole mõtet pidada” ning pakkumine on “fundamentaalsete vigadega”. LSE andis samuti mõista, et tahab ära osta finantsturgude andmepakkuja Refinitivi.