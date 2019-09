Roosaare avaldab, kuidas koostada finantsvabadusse viiv portfelli

Tänaseks finantsvabadust nautiv Jaak Roosaare rääkis Äripäevale antud intervjuus oma investorikarjääri jooksul saadud õppetundidest – valusaim neist uputanuks pea kogu tema abikaasa investeeringu, samas kui nüüd aitab lihtsate põhimõtete järgimine teenida märkimisväärset passiivset tulu.

Finantsvaba Jaak Roosaare on üks neist, kes järgib oma portfelli koostamisel Peter Lynchi raamatus "Üks samm Wall Streetist ees" kirjeldatud põhimõtteid. Foto: Dmitri Kotjuh, Järva Teataja/Scanpix

Roosaare üheks eeskujuks on USA legendaarne fondijuht Peter Lynch, kelle üks põhisõnumeid on see, et aktsiaid valides tuleb mõelda nii enda kui ka ümbruskonnas olevate tarbijate peale. „Kui on mõned ettevõtted, mille klient sa oled olnud ja plaanid edasi olla, siis see ettevõte võib olla väga hea investeering,“ kirjeldas Roosaare ühte Lynchi põhimõtet, mida tema oma portfelli aktsiate valimisel järgib.