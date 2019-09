Kui palju on McDonald'si aktsia 10 aastaga tõusnud?

McDonald's. Foto: EPA

McDonald’si strateegia läbib praegu suuri muutusi ning olgugi, et mõni aasta tagasi oli tarbijate teadlikkuse kasvu tõttu kehvem aeg, on suudetud madalseisust välja tulla.

Kuidas on läinud pikaajalisel investoril, kes paigutas oma raha McDonald’sisse 10 aastat tagasi? Selgub, et see oleks olnud hea otsus. 2009. aastal investeeritud 1000 dollarit oleks 20. septembri seisuga väärt enam kui 5000 dollarit, mis tähendab umbes 400protsendilist tootlust, selgub CNBC arvutustest.