Mitmete uute Euroopa finantstehnoloogia firmade peakontor on Londonis. Foto: REUTERS/Neil Hall

Revolut plaanib kaasata pool miljardit dollarit lisakapitali

Euroopas maksekaardikontosid ja soodsat valuutavahetust pakkuv Revolut teatas, et kasvatas 2018. aastal käivet 4,5 korda, samal ajal kui kahjum kasvas 2,2 korda. Käesoleva aasta lõpul plaanitakse kaasata tegevuse laiendamiseks lisakapitali.

Suurbritannias baseeruv Revolut teatas täna avaldatud aastaaruandes, et 2018. aasta käive tuli 58 miljonit naela, võrreldes 2017. aasta 13 miljoni naelaga. Kahjum suurenes küll 33 miljoni naelani, kuid see kasvas käibest aeglasemalt, sest 2017. aastal oli firma kahjumiks 15 miljonit naela. Selle peale teatas Revolut, et 2018. aasta näitas firma ärimudeli „elujõulisust,“ vahendab ajaleht Financial Times. Samal ajal hoiatas Revolut, et kahjumis olek jätkub, kuna firma suurendab investeeringuid, et jätkata rahvusvahelist laienemist.