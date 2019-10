Nafta hind jätkas langust

Nafta hind jätkas täna langust, sest nõudlus on kesine ning turul valitseb ülepakkumine hoolimata OPECi ja selle liitlaste kärbetest, vahendab Reuters.

Lisaks pelutas nafta hinnatõusu täna tulnud statistika, et eurotsooni ettevõtete kasv jäi septembris sisuliselt seisma. Samuti teatas USA, et kehtestab Euroopa Liidu kaupadele tariifid. USA andis ka teatada, et riigi naftavarud tõusid eelmisel nädalal 3,1 miljoni barreli võta.