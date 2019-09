Aramco naftatöötlemistehas Abqaiqis pärast 14. septembri raketirünnakuid. Foto: AP Photo/Amr Nabil

Saudi Aramco tippjuht: oleme taastanud rünnakute eelse naftatootmise taseme

Saudi Araabia naftafirma Aramco kauplemisüksuse juht teatas esmaspäeval, et firma on taastanud 14. septembri rünnakute eelse naftatootmise ning tootmisvõimsuse, vahendab Reuters.

Aramco kauplemisüksuse juht Ibrahim Al-Buainain ütles esmaspäeval Fujairahis peetud pressikonverentsil, et naftatootmise võimsus taastati 25. septembriks. Küsimuse peale, kas naftatoodang on nüüd 9,9 miljonit barrelit päevas, ütles Al-Buainain, et naftatootmine oli taastatud „eesmärgi“ tasemele või isegi „veidi kõrgemale“.