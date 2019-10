Morgan Stanley soovitab osta Swedbanki aktsiat

Swedbanki aktsia tõusis eelmisel kuul 15 protsenti. Üheks põhjuseks võib pidada investeerimispank Morgan Stanleyt, kes andis Swedbanki aktsiale ostusoovituse, koos 175 kroonise hinnasihiga, selgub Swedbanki blogist Kukkur.

Septembri alguses 122 Rootsi kroonilt tõusis aktsia hind 141 kroonile, kuid praeguseks on see langenud 133 eurole, mis pole oluliselt kõrgem, kui rahapesu ilmsikstuleku järgne 131 kroonine hinnatase. Investeerimispanga Morgan Stanley hinnangul on Swedbank aktsia teiste Põhjamaade pankadega võrreldes „parim valik“ ja sellelt oodatakse tõusu kolmandiku ulatuses praegusest hinnast.