Kuidas valida õige indeksifond

Aktsiafondid annavad hea võimaluse investeeringuid hajutada nii ajas kui ka geograafiliselt, enne ostu tuleks aga selgeks teha, mida osta. Foto: AP/Scanpix

Kahe globaalse aktsiafondi sisu võib olla väga erinev, mis omakorda investorile tähendab erinevat tootlust. Kust need erinevused tulevad ja kuidas valida endale sobiv indeksifond?

ETFide valguses on indeksitel kanda oluline roll. Just alusindeks on see, mis määrab iga ETFi jaoks ära selle ETFi investeerimisstrateegia. Teisisõnu ETF investeerib raha vaid indeksi koosseisus olevatesse väärtpaberitesse ja turgudele.