LHV Grupi puhaskasum kerkis kolmandiku võrra

LHV pressikonverents Foto: Andres Haabu

LHV Grupp teenis kolmandas kvartalis 8 miljonit eurot puhaskasumit, mis on aastavõrdluses ligi kolmandiku võrra kõrgem.

2019. aasta kolmandas kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult kokku 8,0 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 6,4 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 1,9 miljonit eurot. LHV Groupi omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 16,4%.