Beebipuuder valmistab Johnson & Johnsonile muret. Foto: EPA/DAN PELED

Johnson & Johnson kutsub osa beebipuudrit asbestijälgede tõttu tagasi

Johnson & Johnson teatas reedel, et kutsub Ameerika Ühendriikides tagasi umbes 33 000 pudelit beebipuudrit, kuna USA tervishoiuvaldkonna järelevalveamet leidis veebis ostetud beebipuudrist asbestiosakesi, vahendab Reuters.

Tegemist on esimese korraga, kui Johnson & Johnson on oma beebipuudri tagasi kutsunud võimaliku asbestimürgituse pärast ning esimese korraga, kui USA tervishoiuametid on teatanud asbesti leidmisest J&J beebipuudrist. Asbest võib põhjustada vähki.