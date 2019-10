Coty plaanib edaspidi keskenduda lõhnadele, kosmeetika- ja nahahooldustoodete peale. Foto: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

Kosmeetikatoodete firma Coty plaanib Wella ja Clairoli müüki

Ülemaailmne kosmeetikakaupade firma Coty teatas täna, et plaanib osade juukse- ja küünehooldustoodete, sealhulgas Wella ja Clairoli brändi müüki, et vähendada võlakoormust ning keskenduda muudele äridele. Coty aktsia hind on tänase uudise peale tõusnud 13%.

Coty teatas, et lisaks ülaltoodud brändide müügile plaanitakse ka Brasiilia äriüksuse müügivõimalust, kuna fookus muudetakse lõhnade, kosmeetika- ja nahahooldustoodete peale.