McDonald'si tulemused oodatust kehvemad

McDonald'si kiirtoidurestoran Saksamaal. Foto: EPA

McDonald’si kolmanda kvartali tulemused jäid Wall Streeti ootustele alla, sest konkurents on kasvanud, vahendab Reuters.

Maailma suurim kiirtoidukett on taimedel põhinevate burgerite pakkumisel nii Burger Kingist kui ka KFC-st mitu sammu maas. Alles eelmisel kuul hakati koostööd tegema Beyond Meatiga, kes toodab just taimedel põhinevaid pihve ja muid tooteid.