Hirmuäratav hulk Bondora laenuvõtjaid jääb maksetega jänni

Investorid loodavad ühisrahastusplatvormil Bondora laene andes kõva raha teenida, kuid selgub, et pea pooled laenuvõtjad jäävad võlgu. 11 miljonit eurot investorite raha on kadunud täiesti musta auku ehk tagasi pole makstud sentigi.

Bondor juht Pärtel Tomberg Foto: Meeli Küttim

Bondora kaudu antud laenudel on kõrge intress, nii et heal ajal teenib investor viisakat tootlust isegi siis, kui pool portfelli peaks hapuks minema. Majanduskriisi ajal võib aga kiirelt kätte jõuda kriitiline piir. Nii on mõnigi investor platvormist loobunud. "Reaalse pildi sellest, kui hull seis on, saad kätte alles 2-3 aastat hiljem," ütles Bondorast lahkunud investor Kristi Saare.