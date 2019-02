Miks ma Bondoras ei investeeri?

Bondora on vaieldamatult kõige läbipaistvam ühisrahastusportaal Baltikumis, võib-olla isegi kogu maailmas. See on nii läbipaistev, et muutub juba lausa hägusaks!

Bondora juht Peeter Pärtel. Foto: Meeli Küttim

Võtsin Bondora avalikust andmekogumikust lahti laenuraamatu ja pidin äärepealt toolilt maha kukkuma. Pärast mõningast raalimist suutis mu tegelikult suhteliselt võimekas arvuti suure vaevaga avada ligi 80 000 rida andmeid, igas veerus omakorda üle 100 andmepunkti. Andmeanalüütikute jaoks on tegu tõelise nirvaanaga, kuid mina pole andmeanalüütik! Panin dokumendi kinni, ilma et oleksin märkimisväärselt targemaks saanud.