Finnair plaanib teenida roppu raha, tuues kasu ka Tallinkile

Pettumust valmistanud finantstulemustega Soome lennufirma Finnair plaanib ettevõtet pöörata hiigelinvesteeringuga, mis muu hulgas tõotab kasu ka Eestile.

Kohtumisel Äripäevaga viskas Finnairi tegevjuht Topi Manner nalja Finnairi lennukite üle: kirsiõievalget värvi lennukeid pestakse tihedalt, et need ikka ilusad välja näeksid, kuid lisaboonusena aitab ligi paarikilose tolmukihi mahauhtmine vähendada ka kütusekulu. Foto: Finnair

Äripäevaga Soomes Vantaa lennujaamas kohtunud Finnairi juhatuse esimees ja tegevjuht Topi Manner rääkis, et on väga rahul reisijate puhul uute rekordnumbritega ja käibekasvuga, kuid kasumi 16protsendise vähenemise kolmandas kvartalis, mis puhkuste hooaja tõttu on enamasti aasta parim aeg, põhjustasid mitu tegurit.