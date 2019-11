USA astus kanepi legaliseerimise osas sammu edasi

Kanepiaktsiad on pärast tänaseid uudiseid tublisti tõusnud. Foto: Shutterstock

USA Esindajatekoja õiguskomitee kiitis heaks seaduseelnõu, mis dekriminaliseeriks kanepi riiklikul tasemel. Samuti vaadati üle kanepiga seotud kuritegude karistused, vahendab Bloomberg.

Seaduseelnõu Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act tühistaks kanepiga seotud karistused ning kehtestaks mõnuainele 5protsendilise käibemaksumäära. See peaks aitama vähemuskogukondadel kanepiärisse hõlpsamalt siseneda. Komitees oli seaduseelnõu heakskiitmise poolt 24 ja vastu 10 saadikut. Nüüd on võimalus seaduseelnõu üle hääletada kogu konkressi alamkojal.