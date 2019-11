Uber sai Londonist jälle kinga

2016. aastal protestisid Londoni taksojuhid Uberi palgatingimuste üle. Foto: Shutterstock

Sõidujagamisfirma Uber kaotas teist korda oma litsentsi Londonis kolme aasta jooksul. Sedapuhku seetõttu, et kohalik transpordiregulaator polnud rahul Uberi turvanõuetega, kirjutab Bloomberg.

Nimelt sisaldas firma rakendus turvaauku, mis lubas tuhandetel volitamata kasutajatel näidata end Uberi sõitjatena laadides üles enda pildi litsentseeritud kasutajakontodele, kirjeldas kohalik transpordiamet täna. Nii tehti Uberiga vähemalt 14 000 sõitu, kus autojuht polnud sama inimene, keda takso tellija arvas, et on. Sedasi said sõita ka need autojuhid, kelle juhtimisõigused olid peatatud.