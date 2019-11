Pangad hoiatavad: ettevaatust liigse optimismiga!

SEB ja Nordea täna avaldatud analüüsidest selgub, et aktsiaturg on lühikeses ja keskpikas perspektiivis ülehinnatud, kirjutab Dagens Industri.

Hirm rongist maha jääda on peamine põhjus börside rekordtasemetel, on pangad veendunud. Foto: Reuters/Scanpix

Hinnad on maailma börsidel kasvanud kiiremini kui fundamentaalsed tegurid, seisab SEB analüüsis "Kasv aeglustub ja ettevõtete kasumiprognoosid langevad, kuid aktsiaturg on tõusmas uuele rekordtasemele – siin pole seost ja see annab aluse muutuda ettevaatlikuks," kirjutab SEB, oodates makromajanduslikku pehmet maandumist.