Langetasin Coop Panga märkimise kohta otsuse!

Vaadates käesoleva aasta vilgast tegevust börsidel, võin nentida, et siiani on enamikul läinud väga hästi. Kas Coop Pangal läheb samuti?

Coop Panga kauaoodatud börsiletulek on nüüd teostumas ja oligi juba tagumine aeg vaadata, kas mul tasub oma raha turule viia Coop Panga aktsiaid märkides. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsil on vähe ettevõtteid ja kui mõni juurde tuleb, siis on see ju investorite rõõmupäev. Juba mitu nädalat on iga päev kuulda ja lugeda Coop Panga börsidebüüdist, mistõttu otsustasin vaadata, kas Coop Pank sobiks minu portfelli. Emissiooniprospekt oli sealjuures esmane abimees.