Kanepiaktsiate langusele panustajad on tänavu taskusse pistnud ligi miljardi

Kanepifirmade jaoks on 2019. aasta olnud väga heitlik. Foto: EPA

Kanepiaktsiate langusele panustavad spekulandid on teeninud sellel aastal tublisti kasumit, kirjutab Bloomberg.

Kanepiaktsiaid niiöelda lühikeseks müünud (langusele panustanud) kauplejad on tänavu teeninud kokku 993 miljonit dollarit. Tõsi, viimase kuu jooksul on kaotatud 132 miljonit, sest aktsiad on viimastel nädalatel veidi taastunud, selgub analüüsifirma S3 Partnersi andmetest.