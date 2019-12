Volvo tegi Rootsi börsi suurima tehingu, aktsiale ennustatakse rallit

Volvo teatas, et plaanib müüa oma Jaapani veokibrändi UD Trucksi Isuzu Motorsile.

Tehingu summa on Dagens Industri andmetel 22 miljardit Rootsi krooni ehk 2,1 miljardit eurot. Rootsi majanduslehe järgi on see Rootsi börsi tänavu võimsaim tehing.