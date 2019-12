Kasela: kindlasti saavad ka jaeinvestorid PRFoodsi võlakirju märkida

Indrek Kasela tänavusel Kaubanduse Aastakongressil. Foto: Raul Mee

Täna võlakirjade emiteerimise plaanist teatanud PRFoodsi juht Indrek Kasela lubab, et kuigi emissiooni esimene etapp on mitteavalik, saavad võlakirju märkida ka jaeinvestorid.

“Sellest, kui palju institutsionaalsed investorid märgivad, sõltub jaeinvestoritele mõeldud emissiooni maht,” sõnas ta. Kui suur see maht minimaalselt olema saab, ei saanud Kasela veel öelda, viidates sellele, et enne tuleb prospekt valmis saada ja kinnitada. Võlakirjade nimiväärtus 100 eurot võlakirja kohta sai Kasela sõnul määratud just selleks, et ka Eesti jaeinvestorile oleks investeering taskukohane.