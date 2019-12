Börs: aktsiaturg tegi taas rekordi

New Yorgi börsil on olnud seitse tõusupäeva järjest. Viimati oli USA aktsiaindeksil vähemalt neli järjestikust uue tipu tegemise päeva 2018. aasta augustis. Foto: Richard Drew/AP/Scanpix

USA aktsiaturg tegi seitsmendat päeva järjest uue rekordi, kui oodatav USA-Hiina kaubandusleppe allakirjutamine ning USA tugev tarbijakulutuste statistika kasvatas investorite optimismi, vahendab Reuters.

USA president Donald Trump ütles peale Hiina ametivennaga tehtud telefonikõnet, et edusamme on näha nii kaubandustüli lahendamisel kui ka Hongkongi teemal. See vähendas vahepeal tekkinud kartusi, et USA-Hiina kaubandustüli võiks uuesti lahvatada.