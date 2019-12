Trump kinnitas kaubandusdiili

USA president Donald Trump tahab kaubanduskokkuleppe Hiinaga saada paberil kinnitatud võimalikult kiiresti. Foto: AP/Scanpix

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles teisipäeval, et ta peab varsti koos Hiina ametivenna Xi Jinpingiga allkirjastamistseremoonia, et kinnitada USA-Hiina kaubanduskõneluste esimese faasi kokkulepe, milleni jõuti detsembris.

"Jah, meil tuleb allkirjastamistseremoonia," vahendas Reuters Trumpi öeldut. "Jah, lõpuks me teeme seda, kui saame kokku. Ja me paneme allkirjad kiiremini, sest me tahame selle ära teha. Diil on tehtud, seda lihtsalt tõlgitakse praegu."