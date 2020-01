Üürileandmine ei pea olema sotsiaalabi, kus kaotajaks jääb üürileandja

Kinnisvaraeksperdide meelest ei täida võlaõigusseaduse muudatus eesmärki elavdada üüriturgu, sest ka seaduse muutmise korral jõlguks see endiselt tegelikul elul sabas, kaitstes üürilisi ebavajalikul määral.

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompargi sõnul ei pea üüripind olema "issanda õnnistus", mida keegi käest ei saa võtta, sest tänapäeval on üürilistel valikuvõimalusi piisavalt palju. Foto: Raul_Mee

Justiitsministeerium on valmis saanud üürisuhteid reguleeriva uue eelnõu ja selle peamine eesmärk on elavdada ja arendada üüriturgu ning pakkuda inimestele elukoha üürimisena mõistlikku alternatiivi kodu omamisele. Eestlased on teatavasti koduusku ja neid asju, mida reguleeritakse või soovitakse muuta, on praegusega võrreldes mitu.